Tras estar filmando ocho meses, por fin llega la nueva entrega de la serie Narcos, producida por Netflix. En exclusiva para Grupo Cantón el actor Edmundo Vargas, quien interpreta a la mano derecha del narcotraficante Caro Quintero, explicó el gran reto que representó para él interpretar su personaje y el placer de trabajar con el actor internacional, Diego Luna.

“Mi personaje se llama Cuco y es la mano derecha de Caro Quintero (Tenoch Huerta), soy el que le ayuda a tener el ganado en paz, la serie está conformada por un lenco espectacular, por Diego Luna como Félix Gallardo y Michael Peña como Kiki Camarena. Este drama de crímenes muestra el surgimiento del Cártel de Guadalajara en la década de los ochenta y la función que asume la DEA (Administración para el control de drogas) para erradicarlo”.

Continuo. “Cuco no es tan violento como otros que están en la serie, le tapo todo, en el folclor del narco, que está pintado con mucha extravagancia. Vengo de estar macheteándole durante 12 años, de una familia que no se dedica al medio y eso me ha costado el doble de trabajo. Yo estudié dos años de derecho y para mí ha sido muy padre llegar a compartir el escenario con Diego Luna, él es un chavo my profesional, pero sobre todo muy sencillo. Con él no hay egos, siempre sonriente. La verdad es que le he aprendido mucho. Ha sido una privilegio trabajar con Diego”, finalizó el talentoso artista.