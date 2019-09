Like

Quien iba a pensar que el ecuatoriano Danilo Carrera, quien ahora se encuentra profundamente enamorado de la protagonista de La Reina Soy Yo, Michelle Renaud, resultó ser un gran devoto de la Virgen de Guadalupe.

Y es que tan solo en este mes ha ido dos veces con la bella actriz a la Basílica a pedir por su familia, por su novia y de paso por su trabajo. “Soy un gran devoto de la Virgen de Guadalupe, desde muy pequeño me inculcaron en mi casa el amor y respeto por la virgencita”.

El actor, quien ha trabajado en telenovelas como Las hijas de la luna y La doble vida de Estela Carrillo también indicó que la Virgen no solo es de México. “La verdad yo creo que la virgen de Guadalupe no solo es de este país tan bonito, es de toda Latinoamérica. A mí me gusta cuando vengo a traerle sus flores, a Michelle también le encanta”.