De exparticipante de La Voz México

Mayté Carballo mejor conocida como Flor Amargo, tuvo la oportunidad de estar en el equipo de Alejandro Sanz en su pasada intervención de La Voz México.

La cantante ha sido tan aplicada en la música que últimamente arrancó un tour por Europa, en donde causó revuelo en Londres, cuando se le ocurrió cantar al lado de un piano en pleno centro comercial.

Su tema “Tu y yo” se hizo viral inmediatamente con miles de seguidores en las redes sociales y plataformas de video.

“Fue una experiencia única el haber tocado en pleno centro comercial al lado de un piano. Me sentí feliz en ese momento, pero no pensé que fuera a causar tanto revuelo. La verdad es que poner mi música en otros países me ha causado grandes satisfacciones”, dijo la talentosa cantautora.

Lo mejor es que por su persistencia, la artista ahora se va a presentar en el teatro Metropólitan este 25 de octubre, en donde tendrá como invitada especial a la mismísima Ana Bárbara. “Siempre he admirado a Ana Bárbara, es una cantante súper talentosa y muy sencilla. Cuando le dije que si quería cantar conmigo en este recinto tan especial, no lo dudo, eso habla de su sencillez y el cariño que le tiene a su público”, dijo la exintegrante de La Voz.

En el 2010, su primera obra discográfica nació bajo en el nombre de Carrusel, un material de 10 canciones, y el que se sería su inspiración para participar en La Voz México 2011 y en la edición 2017 también, donde lamentablemente no levantaría la victoria, pero se llevaría el amor del público mexicano.