Crean corrido a la Vero y Yolanda

Luego de tantos dimes y diretes acerca de la presunta boda entre Yolanda Andrade y Verónica Castro, el grupo norteño Los Buchones de Culiacán se aventaron la puntada de crear un corrido para estas dos reinas de la televisión. En exclusiva para Grupo Cantón desde Culiacán, Sinaloa, el líder de la agrupación, Miguel Soto, dio los detalles de este polémico tema que ya tiene miles de visitas.

“Acerca de “El corrido de Verónica Castro y Yolanda Andrade” se hizo por todas las noticas que se han estado divulgando por todos lados. El grupo quiso hablar sobre el tema pero muy a nuestro estilo, que es contando con respeto y pensando en que le gusta a los fans. Es un tema que habla precisamente del respeto no importando la preferencia sexual”, compartió.

El tema ha causado tanto alboroto que la propia Yolanda felicitó a la banda. “Yolanda me habló y me dijo que le había gustado mucho el corrido, me dijo que le encantaría llevarnos a su programa. Ella quedó encantada con la canción, porque además le gusta mucho nuestra música norteña de meritito Culiacán”.

Miguel asegura que ha gustado mucho el tema. “A la gente le ha encantado la rola, nos han hecho muchos comentarios positivos en las redes sociales, lo que pasa es que es la misma noticia de ellas que se ha estado publicando, nosotros simplemente la publicamos cantando. La canción dice clarito que ambas estuvieron en una relación de cinco años hace más de 20 años”, dijo el músico.

Continuó. “Las canciones las hago yo. Me gusta, nadie se me escapa. Nosotros hablamos de las noticias en nuestros corridos. Este tema es movidito con mucho ritmo, es para bailar y divertirse. Ahorita estamos en promoción de nuestro nuevo disco Reset, incluye 18 temas y está encabezado por nuestro sencillo ‘Te miras bien con él’”, concluyó el cantante.