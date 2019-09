Polémica en H&M por chica de color “despeinada”

En este tiempo donde nos damos cuenta de ciertas cosas que no percibíamos surge una situación poco alentadora para la marca de ropa H&M, cuando en una de sus publicidades para redes sociales una niña de raza negra sale en fotografías donde “no se encuentra peinada”.

El look que presenta, poco cuidado, frente a otros modelos de la misma publicación denota un poco cuidado en la modelo; los comentarios no se hicieron esperar, criticando esta situación:

“El hermoso cabello rizado de esta hermosa niña parece haber tenido muy poca o ninguna atención. Sin embargo, todas sus contrapartes claramente se han sentado frente a alguien que era más que capaz de peinar otras texturas de cabello”, lamentó Vernon François.

Tras la ola de comentarios, la empresa sueca salió a dar una explicación a través de su cuenta en Twitter:

We truly believe that all kids should be allowed to be kids. The school aged kids who model for us come to the photo studio in the afternoon after school and we aim for a natural look which reflects that.

— H&M Customer Service (@hm_custserv) September 20, 2019