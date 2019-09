Muere la hija de Rocío Sánchez Azuara

Like

Por desgracia, la conductora Rocío Sánchez Azuara dio a conocer que su hija Daniela perdió la batalla contra el lupus eritematoso sistémico que padecía desde hace más de dos décadas; murió a los 31 años de edad.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora publicó una fotografía de su hija acompañada de su mascota y un mensaje de despedida. “Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor. “Hoy Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz, Daniela Santiago Sánchez”, posteó la estrella de los realitys de Azteca.

Lamentablemente desde agosto, Rocío Sánchez Azuara había dado a conocer que su hija, Daniela Santiago Sánchez, se encontraba hospitalizada por la presencia de una bacteria en su sangre y que estaban haciendo todo lo posible por encontrar la cura.