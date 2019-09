“Me fui a vivir solo a los 25 años porque mi mamá nos enseñó a tender camas, a lavar y a planchar”

Paul Stanley: ¿Si tu mamá te dijera sobre alguna chica con la que salgas: -no me gusta para ti-, le harías caso?

“No porque siempre he sido independiente en mis decisiones personales”. ¿Ya le regalaste una casita a tu mami? “No, aún no le doy una casa”.

¿Tu mami y tu hermano Mauro viven contigo en la casa que te heredó tu papá Paco Stanley?

“No viven conmigo, me fui a vivir solo cuando cumplí 25 años de edad y vivo muy tranquilo porque cuando viví con ellos, mi mamá nos ponía a mi hermano y a mí a tender camas, a lavar, a planchar, nos consentía mucho pero también nos enseñó a ser independientes y a hacer cosas que las mujeres millenials ya no hacen”.

¿Eres fiel cuando estás enamorado?

“Yo pienso que los perros son fieles, yo soy leal, uno voltea a ver las tentaciones pero si estás contento con lo que tienes no buscas en otro lado lo que no se te ha perdido”.

¿Si tienes novia no tienes relaciones sexuales con otra?

“No, ni tengo tiempo de pensar en eso”.

¿Tendrías hijos con diferentes mujeres?

“No me gustaría”. ¿Después de tener a tus hijos con la mujer que escojas te vas a hacer la vasectomía como el Negro Araiza? “Sí, yo creo que sí”.

¿Cuál sería tu cita ideal con una mujer que te gusta?

“Depende de qué código postal es, hay unas que te salen que no comen tacos y otras que dicen: -yo, a donde me lleves-”.

Dijo Paul Stanley quien además de trabajar diario en el programa Hoy, está en Miembros al Aire y es protagonista de uno de los programas de la barra cómica y es dueño de un restaurante por lo que siempre está ocupado:

“Gracias a Dios tengo mucho trabajo, me siento orgulloso de poder decir que soy un hombre de bien, trabajador, no chingo a nadie, no tengo vicos, sí me gusta el traguito y soy muy fan de un buen vinito y de una comida deliciosa y luego por eso me paso de las carnes pero fuera de eso soy un hombre decente”.

Para concluir, ¿Te gustaba hacer el camioncito en el programa Hoy? porque de pronto dejaste de hacerlo.

“Sí me gustaba, aunque a veces era muy estresante ya que llegaba mucha gente y te tortean, lo cual no es que me molestara pero creo que cualquiera se saca de onda si te agarren acá pero me encanta que la gente, siempre es muy cariñosa conmigo”.