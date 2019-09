Caos mundial tras quiebre de la aerolínea Thomas Cook

Reino Unido. Pese a los intentos de salvar a este gigante turístico del Reino Unido, el día de hoy la aerolínea Thomas Cook anunció que ha quebrado e inició un proceso de liquidación.

A través de sus redes sociales la Autoridad Civil de Aviación del Reino Unido ha anunciado en un comunicado el cese de todas las transacciones del grupo con efecto inmediato y ha señalado que todas las reservas realizadas por este, tanto de vuelos como de packs de vacaciones, han sido canceladas.

Miles de turistas quedaron a la deriva y los 21.000 empleados de la compañía se enfrentan a un escenario de despidos masivos en 16 países y sus 550 oficinas en Reino Unido afrontan un posible cierre.

Thomas Cook Group, including the UK tour operator and airline, has ceased trading with immediate effect.

All #ThomasCook bookings, including flights and holidays, have now been cancelled.

Visit: https://t.co/g4G2b6RlHc pic.twitter.com/BxJMv5Yaw1

— UK Civil Aviation Authority (@UK_CAA) September 23, 2019