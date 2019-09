Arranca gira mundial

Like

Tras sacar su canal de You Tube, el éxito del cantante Marc Martel ha subido como la espuma. Y es que el canadiense tuvo la buena puntada de hacer el casting para cantar los temas de la película en honor a Queen, Bohemian Rhapsody en 2018. Su talento lo llevó a ganar la selección y por eso grabó los temas emblemáticos que cantaba el inglés Freddy Mercury.

Para fortuna de sus seguidores, el artista arrancará su The ultimate queen celebration tour en México, con el cual recorrerá varias ciudades como Torreón Coahuila, llegando a la CDMX. “Cuando empecé en la música, se me acercaban al menos cinco personas al final de mis conciertos para decirme: ¿Sabes a quién me recuerdas cantando? Yo contestaba: sé perfectamente a quién te recuerdo”, contó él mismo en una entrevista para una famoso medio inglés.

Lo cierto es que el talentoso joven, luego de que ganara la cinta varios premios Oscar, se ha convertido en una estrella de talla internacional, tanto que en sus redes sociales tiene más de 150 millones de seguidores. En este tour que arrancará el nuestro país, promete hacer vibra al espectador más exigente.

¿SABÍAS QUÉ? El canadiense se presentará este 7 noviembre en Torreón, Coahuila y un día después, el 8 en el Pepsi Center de la CDMX.

EL DATO

La producción decidió que Marc grabara la base de la mayoría de canciones de la película y, a partir de ellas, se añadieran partes originales del cantante de Queen y también algunas del propio Malek.