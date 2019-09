Archivaron denuncias vs expresidentes

Por Omar Aguilar

Ciudad de México.– El presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió no hablar sobre las declaraciones que realizó este fin de semana el ex presidente Vicente Fox, quien señaló que la oposición se unirá para “darle en la madre a la 4T.

Y es que este fin de semana en el marco del 80 aniversario del Partido Acción Nacional (PAN), el político guanajuatense acudió de manera espontánea a las celebraciones, donde hizo uso de la palabra y llamó a la conformación de una alianza opositora para derrotar a López Obrador.

Este lunes, durante la conferencia de prensa matutina, el primer mandatario fue cuestionado en torno a las polémicas declaraciones del panista, por lo cual prefirió responder con un “sin palabras” a dichas alusiones.

Vicente Fox dijo textual ante panistas: “tenemos que darle en la madre a esta cuarta transformación, juntos nos vamos a partir la madre para salvar al país”.

Sin embargo, el político tabasqueño reveló que en su momento como oposición denunció ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, los panistas Vicente Fox, Felipe Calderón y al priístaPeña Nieto.

En junio de 2009 El Andrés Manuel López Obrador presentó una denuncia ante la PGR contra varios expresidentes por delitos de “tráfico de influencias, corrupción” y “despojo de bienes de la nación” presuntamente cometidos en los últimos veinte años.

Entre los destinatarios de la “denuncia de hechos” estaban los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000) y Vicente Fox (2000-2006), así como el actual mandatario.

Puso énfasis que la última denuncia que presentó fue contra Enrique Peña Nieto por considerar traición a la patria con la Reforma Energética, ya que dijo tener la autoridad moral porque presentó evidencias a sus señalamientos, los cuales lamentó que solo se archivaran.

“En su momento tenía yo no sólo que hacer la denuncia pública en la plaza, sino ir a presentar ante una autoridad competente, siempre lo hice cuando fui opositor, ahora ya no me corresponde, ya ahora no puedo hacer eso”, señaló.

Y es que en febrero de 2014, AMLO presentó en PGR una denuncia contra Peña Nieto por traición a la patria, argumentando una doble violación al artículo 123 del Código Penal Federal.El argumento principal de la demanda es que dicho ilícito se configura cuando una persona pone en riesgo el territorio de México y atenta contra la soberanía nacional, supuesto que se compila con la aprobación de la reforma energética debido a que esta iniciativa solo beneficiará a gobiernos y empresas extranjeras

Numeraria

2009 fueron denunciados; Roberto Hernández, Claudio X. González, Gastón Azcárraga, José Luis Barraza, Esther Gordillo, y Fernández de Cevallos

Denuncia

Obrador, cuando fue candidato en 2012, presentó ante el TEPJF una denuncia contra EPN que iba por el PRI, por financiamiento ilícito para su campaña.

DATO

AMLO siempre había acusado a los expresidentes de ser los verdaderos culpables de que México esté en decadencia