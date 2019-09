AMLO asegura que no hay presión de medios ni de empresas

Ciudad de México. En la conferencia matutina de este 23 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que no tiene presión por los medios, logrando así separar el poder económico del político, pues lo que sucedía es que el gobierno estaba al servicio de intereses creados.

López Obrador destacó que es importante separar el poder político del poder económico y aseguró no tener presión por parte del sector empresarial y que a veces hay cuestionamientos a lo que hace el gobierno, pero es normal.

“No tengo presión de medios de comunicación, no tengo presión de empresas. A veces hay cuestionamientos a lo que hace el gobierno, pero es normal, es democracia; lo importante es no mezclar el poder económico con el poder político, es como no mezclar la delincuencia con la autoridad, es otro vicio que había”, declaró.

También agregó que en tiempo de campañas había que entregar la Secretaria Pública y luego la Secretaria de Obras hasta la presidencia municipal y reiteró que no van a abrir expedientes, solo que haya denuncia y eso corresponde a la FGR.