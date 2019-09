Horóscopos para este lunes 23 de septiembre

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna menguante Cancer usa cuarzo aura para nivelar tu estado emocional y te sientas bien, satisfecho y pleno.

ARIES

(marzo21/abril20)

La semana inicia con mucho ajetreo, haciendo ciertas actividades que demandan tiempo y dedicación, serás bien recompensado por tus sacrificios y tu responsabilidad. Una buena remuneración económica premia tu trabajo, no descuides el ritmo, aspecta más ganancia. Una persona está cautivando tu pensamiento, no dejas de pensar en ella.

TAURO

(abril21/mayo20)

No te desesperes por algunos detalles que no has podido corregir, aférrate y no desistas, estás a punto de lograrlo. Pon atención a las señales del universo, una gran oportunidad para poder expresar tu talento y tu cualidades, no la dejes pasar. Esta semana pasará momentos de alegría y felicidad, al parecer disfrutará de momentos maravillosos.

GÉMINIS

(mayo21/junio21)

Una estrella llena de motivación y esperanza tu panorama, cambia tu percepción y te enfocas más en tus proyectos. Tu mente genera todo lo que atrae como iman, piensa en grande y positivo para tener mayor alcance. Tu estabilidad emocional va a depender más de ti, no te enganches de terceros, trabajo con los apegos y libérate. Una grata sorpresa pone tu estado de ánimo muy alegre.

CÁNCER

(junio22/julio22)

Jupiter impacta con intensidad tu estado crítico, observando a detalle algunas imperfecciones o cuestiones que te incomodan, no calles y expresa de manera cordial tu punto de vista. Cada ves estas sumando más colaboradores o socios a tu equipo de trabajo, haces crecer tu proyecto y te perfilas a ser un buen líder. El mejor ejemplo son tus acciones, muestra tus capacidades.

LEO

(julio23/agosto22)

No te agüites por los errores, son experiencias para aprender y mejorar, sigue adelante y muestra tu lado más inteligente. Tu vibra esta compatible con todos te buscan, les agradas y quieren tu compañía, muestran interés en hablarte por que se la pasan muy bien contigo. Cuando hablas captas la atención por tu platica tan interesante, tienes buen tema de conversación y sueles ser interesante, nunca aburres por que siempre estás actualizado.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)

El sol ilumina tu pensamiento, quitando perturbaciones mentales, complejos e inseguridades. La autoestima está a tu máximo apogeo pones mucha atención en tu persona, luciendo muy arreglado con un aseo impecable y reluciente. Una inquietud te costará trabajo despejar pero a final de semana logras encontrar la solución.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

Las bendiciones llegan reflejada en dinero, una racha de suerte se manifiesta en esta semana con oportunidades asombrosas en negocios o inversiones donde puedes obtener más ingresos. Sale a relucir tus virtudes y talentos, estas mostrando tus cualidades y lo mejor de ti, cautivas con esos encantos que te hacen ser único y especial.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

Estás muy atento aprender o actualizar tu estrategia de trabajo, receptivo y con capacidad de retener información. La manera dinámica con la que estás haciendo tus cosas resulta muy eficaz y productivo. La mejor carta de presentación es tu sonrisa, demuestras la alegría de vivir y lo satisfecho que estás por disfrutar de un día más.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

Una manifestación espiritual se va a dar todo depende de que la suscites haciendo una oración a tu poder superior, con fe haz una encomienda veraz como te va ayudar. El lado más amable sale a relucir con buena voluntad haciendo quehaceres y limpiando tu hogar, vivirás en un lugar más agradable y con mejor sensación de comodidad.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

La estrategia que tienes para descifrar ciertas dudas es correcta, despejaras incertidumbres. Tienes facilidad de expresar tus ideas y de poder comunicarte y hablar, desatando las pláticas y los mensajes. Tus emociones están disparadas tendrás que definirlas para poder estar estable, no dejes que la tristeza se apodere.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

Acontecimientos importantes que dejan un bonito recuerdo, una semana de experiencias inolvidables y momentos mágicos. Acostúmbrate a estar ocupado y muy solicitado por que te van a estar buscando por tu excelente forma de trabajar. Regresa a tu bolsillo dinero que tus deudores te debían y logras mejorar tus finanzas con ingresos extras que recuperas.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

La luna menguante pone tu paladar muy goloso, antojadizo y con muchas ganas de complacer tu paladar con antojitos, tiendes a subir de peso así es que contempla tu figura. Juzgar a otros habla muy mal de ti, enfócate más en tus defectos, acéptalos e intenta corregirlos. Un estado más consciente invade tu pensamiento logrando discernir lo que puedes cambiar.