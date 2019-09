Poca claridad en proyecto de cablebús

CIUDAD DE MÉXICO.– El proyecto del Cablebús que se pretende desarrollar en algunas colonias de la Gustavo A. Madero, representa un riesgo y alteración en la estructura urbana de la zona, así lo denunciaron vecinos de esa alcaldía.

El reclamo vecinal refiere riesgos en este sistema de transportación, la eliminación de espacios deportivos, así como afectaciones al medio ambiente, alteración de la vida de los habitantes de la zona de Barrio Alto Cuautepec, así como la negativa del alcalde, Francisco Chíguil, a escucharlos.

Al respecto, la secretaria de la Comisión de Movilidad Sustentable en el Congreso de la capital, Patricia Báez Guerrero, acordó con vecinos de esa zona, en Gustavo A. Madero, gestionar ante las autoridades del Gobierno de la alcaldía, diversos encuentros y mesas de trabajo para conocer la viabilidad del proyecto Cablebús.

“Estamos escuchando a los vecinos para ver realmente si esto va a poder ayudar a reforzar su movilidad”, declaró la diputada del PAN tras un encuentro con habitantes de este lugar por diversos puntos en donde se construirán las estaciones de dicho proyecto.

Acompañada por Roberto Remes, especialista en temas de movilidad, la panista dijo que solicitará al Gobierno abrir un canal de comunicación con los colonos para que se les pueda explicar el proyecto y revisar las desventajas que exponen los ciudadanos que habitan esta zona.

“Están preocupados porque hay muchos espacios públicos que se van a quitar y que son deportivos actualmente. Estamos tratando de ver cómo los podemos apoyar”.

Por su parte, Remes comentó que este proyecto no cuenta con conceptos de integración al espacio público, a diferencia de otros países, en donde existen consultas y estudios de movilidad técnicos previos.

“Es fundamental que no perdamos espacio público por hacer el teleférico, no improvisemos el teleférico y no dejemos que áreas o barrios completamente aislados, donde solamente lleguen unas cuantas personas a la Estación, se dañen”.