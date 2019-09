POR INICIATIVA DE VARIOS SENADORES, RECIENTEMENTE…

… se rindió justo homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas. Se develó un busto y se denominó con su nombre un auditorio.

Al evento acudieron personajes de todo tipo de ideologías, pero destacó la presencia del ex candidato a la Presidencia de la República, Francisco Labastida, quien precisamente perdió las elecciones en el año 2000; hizo uso de la palabra y señaló que fue un grave error que no fuera presidente de México Cuauhtémoc Cárdenas; una voz valiente se escuchó en el recinto y provino del destacado guerrerense Félix Salgado Macedonio, senador por segunda ocasión de aquella entidad y quien encaró a Labastida diciéndole de manera exacta que ello no fue posible porque, Cuauhtémoc, junto con sus compinches priístas, cometieron fraude en 1988.

En efecto, en lugar de respetar el voto popular, el terrible y siempre despreciable Carlos Salinas, usurpó la silla presidencial y a cambio de eso México entró en un despeñadero político y así nació el sexenio de mayor corrupción que ha habido en nuestra historia.

Cárdenas, al intervenir durante su homenaje fue humilde, precisó que los cambios que se han dado en México han sido producto de varios grupos y valiosas personas, pero sin duda, el principal impulsor de esos cambios fue el respetable michoacano.

Cuauhtémoc ha sido el más destacado personaje de la política mexicana del siglo pasado y del presente, ya que su ideología y lineamientos se han mantenido firmes en favor de los más altos principios patrióticos nacionales.

Lo cierto es que el Senado hizo muy bien en reconocerlo por segunda ocasión, como el gran patriota que es; anteriormente se le concedió la Medalla Belisario Domínguez. Cárdenas es y será un ejemplo para las nuevas generaciones; simplemente lo debemos denominar como el paladín de la democracia.