Video: EU acepta que videos de OVNIs son reales

En los videos se pueden observar Objetos Voladores No Identificados (OVNI) por la Fuerza Aérea de EUA.

México.- Las Fuerzas Armadas de EUA revelaron una serie de videos grabados por aviones militares entre 2014 y 2015 en el que se pueden observar objetos extraños surcando el cielo de Norteamérica.

De acuerdo a lo señalado por el portavoz de la Marina de EUA, Joseph Gradisher, los Objetos Voladores No Identificados (OVNI) fueron captados durante “incursiones en nuestros campos de entrenamiento militar”.

Los tres videos fueron publicados por la organización To The Stars Academy of Arts & Science (TTSA) que fue fundada por el cantante de la banda Blink 182 para la investigación de OVNIs y en ellos se pueden observar aeronaves no registradas por la fuerza armada de EUA.

En los videos se puede escuchar a los miembros de la tripulación preguntándose qué es el objeto, incluso uno de ellos menciona que vuela a 120 kilómetros por hora en dirección contraria al viento.