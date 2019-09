ÚLTIMA HORA: Se registra titoteo en centro comercial de Illinois

Estados Unidos.- La policía de Chicago confirmó los reportes de un tiroteo adentro de un centro comercial en Illinois, Chicago.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre ingresó al centro comercial a bordo de una camioneta negra y empezó a disparar.

El FBI informó en Twitter que están al tanto de la situación en el centro comercial Schaumburg.

“Estamos ayudando a la policía local según lo solicitado. No hay amenaza para la seguridad pública”, escribió.

#FBI Chicago is aware of the incident at Schaumburg Mall and is assisting local law enforcement as requested. There is no threat to public safety.

— FBI Chicago (@FBIChicago) September 20, 2019