Pancho Barraza, enamorado

Que manera de tirar la casa por la ventana en Las Vegas, Pancho Barraza. Su gira Un sueño lleva más de 80 shows presentados en México y Estados Unidos. Pero dar el grito en Las Vegas, es otro boleto. “Este show fue concebido para Las Vegas, así lo soñé”, me confesó el cantante que es todo un showman.

Con razón ya mero me sentía en el Tropicana. Lleva bailarines, acróbatas, banda, mariachi, grupo, cambios de vestuario, es un show de primer nivel, donde no escatima en absolutamente nada. Pero lo más mágico fue ver al público, con un lleno total, corear cada una de sus canciones. La gente lo ama y como no hacerlo si es auténtico y generoso, se entrega en sus más de dos horas de show. Me cuentan que su equipo tiene que estarle diciendo que ya no siga cantando porque lo van a multar. Ya ve en la unión americana son muy estrictos con los horarios de los espectáculos en los recintos. Pero Pancho no se sube reloj al escenario, él se trepa con el puro corazón.

Minutos antes de empezar estuvimos platicando y me dijo que está muy enamorado de su mujer con quien lleva 11 años. Además le hacía mucha ilusión que ella estuviera en primera fila “Se canta diferente, saber que ella está aquí es muy bonito”, me dijo con ojos de enamorado. De hecho, le dedicó un par de canciones y lejos de ponerse celosas, las fans le aplaudían y gritaban aún más.

¡Vaya sorpresa que me llevé con Pancho en Las Vegas! El cantante invitó a varios periodistas y comunicadores a disfrutar de su presentación y salimos encantados. Dimos el grito en grande. Tengo que reconocer que él y todo su equipo son unos grandes anfitriones.

¡A gozar que el mundo se va a acabar! Ese fin de semana de Independencia se presentaron en Las Vegas, Maluma, Luis Miguel, La Banda MS, Alejandro Fernández, Gloria Trevi, Marc Anthony y el gran Pancho Barraza, quien arrasó con un lleno total. ¡Enhorabuena! Y que ¡Viva México!