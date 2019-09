Miguel Herrera llama “idiota” y “tarado” a Paul Delgadillo

Luego de que el exárbitro Paul Delgadillo reconoció que en la final del Clausura 2013 perjudicó al Cruz Azul, Miguel Herrera, técnico del América, lo llamó “idiota” y “tarado” por estas declaraciones.

“Siempre a toro pasado sale un tarado a decir estupideces y no puedo decirlo de otra forma, por ahí si me lo encuentro en la calle le diría que es un idiota porque expulsó a un jugador al minuto diez sin tenerlo que expulsar y ahora sales a decir que me ayudaste en una Final”, mencionó.

¡Explotó el Piojo! 🔥🔥🔥🔥 "A toro pasado sale un tarado a decir estupideces. Además nos expulsó mal a un hombre. Se cerró las puertas en el arbitraje" Miguel Herrera sobre Paul Delgadillo. 🎥@GuzmanGassoW #LaVozDelFutbol ⚽️ pic.twitter.com/4AnYNXKnfO — W Deportes (@deportesWRADIO) September 20, 2019

De la misma manera, el Piojo le contestó a los jugadores de Cruz Azul que reconocieron que este error les impidió levantar el título de campeón.

“Se engancharon con la estupidez de un tipo porque nosotros no metimos el autogol, ellos tuvieron para matar el partido, ¿qué se les olvida que estuvieron 109 minutos con un hombre más en la cancha y no pudieron terminar de finiquitar un partido?”.

“Por más que te pueda ayudar el árbitro en una jugada pero se les olvida que con un hombre más no nos pudieron ganar y todavía en los penales fallaron ellos. Les hicimos 2 goles en 5 minutos, el portero les hizo un gol, que no se enganchen”, sentenció.