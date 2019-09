¡Madonna no permitirá aparatos móviles en sus conciertos!

Ciudad de México. Sin duda que Madonna es toda una diva, pues en esta ocasión restringió el uso de celulares durante todos sus conciertos con el fin de volver más intimo el espectáculo e interactuar con el público.

La cantante estadounidense arrancó su gira de conciertos titulada “Madame X Tour”, en la cual el uso de celulares esta prohibido pues se plantea que sean conciertos más íntimos.

El primer concierto de la gira se realizó el pasado martes 17 de septiembre en Casa de ópera Howard Gilman en Nueva York, donde cantó temas como “God control”, “Dark Ballet” y “Medellín”, los cuales pertenecen al álbum “Madame X”.

Sin embargo previo al inicio de la gira, Madonna compartió en un comunicado oficial, que los conciertos de “Madame X Tour” serían una experiencia sin teléfono, en la que no se permitiría la utilización de aparatos inteligentes.

Ante esta petición a los asistentes se les entregará una funda especial para que puedan guardar sus aparatos electrónicos y solo podrán acceder a ellos en los momentos en que les sea indicado.

“Cualquier persona que sea vista utilizando el teléfono celular, durante la presentación, será escoltada fuera del lugar”, se lee en dicho comunicado.

Para muchos puede se una regla extremista, pero así lo pidió la reina del pop y no creemos que sea impedimento para sus fans.

Welcome To the World. Of Madame ❌…………..we hope you Enjoy the show!! 🎶♥️💃🏻🕺🏿🎭 #bam #madamextour pic.twitter.com/vdOEGfMXZV

— Madonna (@Madonna) September 18, 2019