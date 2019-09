¡Los espacios artísticos y los patitos de hule invaden la CDMX!

View this post on Instagram

El metro de la Ciudad de México esta de celebración y en #LosNuevos50AñosDelMetro ha decidido que no hay mejor forma de festejarlo que con sus usuarios. 🚈 | Galería Metro, es el nuevo espacio donde el arte toma forma, con la presentación de la exposición del maestro @PedroFriedeberg titulada "Original Multiple" en el pasillo de correspondencia de Bellas Artes.🎨 | Si tu tienes alguna obra que te gustaría presentar en alguno de los pasillos más concurridos de la ciudad, ¡Prepárate! Pues pronto saldrá una convocatoria para jóvenes artistas que deseen usar las instalaciones del Metro para crear obras plásticas y tecnológicas | 📍Transbordo metro Bellas Artes – Garibaldi/Lagunilla 🚈 | 📆 Fecha indefinida. | 🕙 Todos los días días | 🎟 $5 pesos | TIPS: ✅Si lo que quieres es una foto instagrameable, ve entre semana o en un horario no tan concurrido del metro. | ⭐⭐⭐1/2 | No olvides tomarte una foto y etiquetarnos.