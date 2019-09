¡Keane sorprende a sus fans con disco nuevo!

Ciudad de México. Sin duda que los fans están vueltos locos, pues después de 7 años la banda inglesa Keane lanzó el día de hoy un nuevo disco titulado “Cause and effect”, siendo así el quinto trabajo discográfico de la banda.

Este nuevo material contiene 11 canciones, las cuales fueron grabadas en Londres y Sussex bajo la producción de David Kosten, incluye el poderoso primer single, “The Way I Feel”.

Fue toda una sorpresa ya que la banda no tenia planes de un disco, pues Tom Chaplin, líder de Keane lanzó dos materiales discográficos en solitario, sin embargo extrañaba trabajar con Tim Rice-Oxley.

La mayoría de las composiciones en este disco están basadas en la vida personal de Tim, en la ruptura: “es un poco diferente al ser mayor y tener familia, todo el sentido de la vida cambia”, afirmó.

Minutos después de su lanzamiento se convirtieron trending topic en twitter y lo mejor de todo es que lo podrás escuchar desde hoy.

Our new album ‘Cause and Effect’ will be out Sept 20th. Check out 'The Way I Feel' now. We’re heading on tour for the 1st time since 2013 & hope to see you along the way. For dates, ticket info & to pre-order the album for early ticket access: https://t.co/U1RHyIFR0A pic.twitter.com/hFOrhLzdAo

— Keane (@keaneofficial) June 6, 2019