El obstáculo más grande: un paraguas

Uno pensaría que dejar de trabajar dos días por una situación especial debe ser por algo grave, sin embargo para estos trabajadores en Washington D.C fue algo más que ridículo: un paraguas se había caído al suelo y obstruía la puerta.

Durante más de dos días cuatro empleados se quedaron a las puertas de la oficina, compartiendo solo un cargador de ordenador y observando la oficina vacía a través de las cristaleras. Neeraj Agrawal, del centro de criptomonedas sin fines lucrativo Coin Center, tuiteó la prueba fotográfica de la situación, que rápidamente se volvió viral.

My friend’s entire company is locked out of their WeWork office because an umbrella fell, jamming the door.

No one can figure it out. It’s been like this for 2 days. pic.twitter.com/ggaUkgYRFR

— Neeraj K. Agrawal (@NeerajKA) September 17, 2019