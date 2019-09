¡No puede ser! The Kooks cancela conciertos en México

La banda británica The Kooks canceló sus próximas presentaciones en México y Estados Unidos, debido a que su guitarrista y vocalista Luke Pritchard sufre una lesión en la columna.

La agrupación de rock alternativo tenía programado un concierto en solitario en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México el próximo 15 de octubre, así como presentaciones en el Festival Coordenada de Guadalajara (18 de octubre), y en el Live Out de Monterrey (19 de octubre).

It is with regret we announce that we have been forced to cancel our forthcoming shows in the US and Mexico. This is due to Luke being diagnosed with a spinal injury and has been told by doctors he is unable to perform while he undergoes intense physiotherapy. pic.twitter.com/GiQjGIZ9Ml

— The Kooks (@thekooksmusic) September 18, 2019