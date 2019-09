¡Capitán fraude 2!

LA CORRUPCIÓN DE CRUZ HERNÁNDEZ LLEGA HASTA VÍCTOR CEBALLOS Y RODRIGO HERNÁNDEZ…

Más información sobre la Gerencia de Logística Marina en donde hay una red de corrupción en la que participan trabajadores de la Coordinación de Transporte de Personal encabezado por JOAQUÍN CRUZ HERNÁNDEZ “EL CAPITÁN”, superintendente de confianza; JUAN GUERRA MARTÍNEZ, personal de confianza; ASUNCIÓN HERNÁNDEZ ALANÍS, personal de confianza; SELENE GARCÍA PÉREZ, sindicalizada; SANDRA GONZÁ- LEZ SÁNCHEZ, sindicalizada; y JORGE CONCHA MÉNDEZ, outsourcing… Pues –señalan– CRUZ HERNÁNDEZ tiene una naviera y aprovechan la influencia para conseguir chamba en PEMEX y compañías… El año pasado tenían un barco en algún muelle de Yucatán, cerca de Progreso, que al parecer no está reportado en su declaración patrimonial…Y vive como rey, tiene dos casotas, una en calle Ballena número 42 colonia Justo Sierra, Ciudad del Carmen, Campeche, y la otra en la calle 65 entre 40 de la colonia Miami de color amarillo también en Ciudad del Carmen… Y digo que son increíbles porque con su salario pues no le da… entonces ¿quién pompó?…Según dicen, que CRUZ HERNÁNDEZ seguía órdenes del anterior gerente VÍCTOR CEBALLOS CHÁVEZ, otro corruptazo de primera, que ahora trabaja para una naviera en México como gerente de operaciones de MEXMAR, según la ley no puede trabajar para una empresa que tiene relaciones de trabajo con PEMEX hasta después de un año, pero eso no le importó el conflicto de intereses y ley de servidores públicos… CEBALLOS CHÁVEZ ordenaba cuánto por compañía y CRUZ HERNÁNDEZ y secuaces hacían la chamba sucia y luego se repartían el cochupo… Habrá más.