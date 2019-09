No descarta ser bisexual

Tremendas declaraciones fueron las que dio la actriz y conductora, Cecilia Galeano, ahora que está próxima a estrenar su monólogo Yo soy Cecilia Galeano, soltera a los 40. Y es que cuando se le cuestionó a la actriz argentina acerca de que si“no “tendría empacho” en tener una relación con una mujer, la artista dijo que no lo había pensado, pero que no lo descarta.

“La verdad no lo he pensado, pero ¿por qué no?”, dijo la conductora con esa bella sonrisa que la caracteriza. La actriz también compartió que su cuerpo le ha causado problemas con los hombres porque se ve un tanto masculina, aunque por ahora se encuentra feliz disfrutando de su soltería. “Por eso, porque ando soltera me veo bien y no tengo problemas, si estoy soltera es por algo, pero tengo a mi ex… Soy tan grandota y tan masculina, soy tan alta que parezco “un vato”, soy tan masculina y a la vez tan femenina, eso me ha traído algunos problemas”, confesó la expareja del actor Sebastián Rulli.

Cecilia explicó que ahora que tiene cuarenta años se siente en el mejor momento de su vida, porque ya sabe de qué se tratan las cosas. “Poner límites, de eso se trata la etapa de los cuarenta, porque ya sabes que onda o que te gusta y que no, además ya no pierdes el tiempo como antes, a la mejor por eso tengo seis años soltera porque ahora ya se lo quiero”, compartió la talentosa artista.