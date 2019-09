La llama “gorda” e internet le paga su “cita”

Es una suerte lo que puedes encontrar en una aplicación de citas por internet, desde el perfil de la persona en cuestión, con fotografías de hace 5 años, o que resulte ser una cuenta falsa, o que te toque la buena fortuna de que sea tal cual se describe y sea tal cual se ve en sus instantáneas. No falta nunca el “patanazo” que se guía, lietralmente, por el lado físico y jamás puede trascender a otro ámbito.

Jade Savage vive en Leicester, Inglaterra y viajó cuatro horas en tren para llegar a Peterborough, donde se encontraría con un hombre que conoció en Tinder. Además de su valioso tiempo, Savage gastó 90 libras (2 mil 169 pesos mexicanos) para conocer al tipo, pero en el momento en que se encontraron, él la rechazó “porque estaba gorda”.

“Estaba hablando con él por teléfono cuando llegué a la estación de tren para que me fuera a buscar. Al llegar me dijo ‘tienes más peso’. Yo pensaba: ‘No, no puedes decir eso. Estaba claro que él quería cancelar la cita, pero yo todavía esperaba que pudiéramos pasar un lindo día”.

Ella intentaba tener una linda cita con el sujeto, sin embargo este no dejaba de reprocharle su peso y de cómo es que no se veía igualq ue antes: “Lo llamé un imbécil pero luego se volvió loco y dijo: ¿Tú crees que soy un imbécil?’ Así queme llevó de regreso a la estación y me dijo que lo había puesto de mal humor y que tenía que irme a casa”.

Después de esperar el tren de regreso y tomarse un vinito en la estación, decidió llamarle al hombre para exigirle lo que había pagado por la cita, él aceptó pero inmediatamente la bloqueó. Fue así que abrió una página en una donadora para recuperar lo que invirtió, increíblemente, Internet se portó de lo más buena onda y logró recaudar 775 libras (18 mil 667 pesos).

