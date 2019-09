Horóscopos para este miércoles 18 de septiembre

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

Ahora que hay luna menguante en Tauro usa incienso de almizcle para disipar trabas y no existan obstáculos ni barreras.

Surgen algunos imprevistos donde tendrá que aplicar destreza y habilidad intelectual para poder solucionarlos. Hay personas que buscan que usted se desespere y que se intolere no caiga en esas provocaciones, y busca estrategias para ser tolerante. Las diferencias serán motivo de discordia y conflicto por lo cual la comunicación podrá disipar los conflictos. Las actividades tendrás que tomar mayor empeño y compromiso para sacarlas adelante.

CÁNCER

(junio 22/julio 22)

Tendrás que despejar el pensamiento de ideas que perturban y confunden tu pensamiento te confunden y te hacen ir por un camino de incertidumbres e incluso de fracasos. No permita que lo hagan sentir mal usted no escuche esos malos comentarios y mantenga la distancia. Algunos motivos no le gustarán y podrán hacerlo enojar.