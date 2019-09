Horóscopos para este martes 17 de septiembre

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna menguante en ARIES usa incienso de rosas para atraer nuevas relaciones sociales.

ARIES (marzo 21/abril 20) Una semana de muchas actividades el tiempo no te alcanzará para nada. Permanece atento a todo la vida te da señales que si descifras te conducen al éxito y al progreso, tampoco seas paranoico. Muéstrate más abierto a conocer nuevas personas no seas tan huraño.

TAURO (abril 21/mayo 20) Aparece una persona del pasado que te perturba y te confunde. No revivas sentimientos que ya tenías olvidados. No te estés quejando de todo y mejor afrontarlo y actúa, muestra las capacidades que tienes para solucionar tus conflictos.

GÉMINIS (mayo 21/junio 21) Dudas sobre el amor, pero debes de estar convencido que es posible concretar una nueva relación. Despeja tu mente de incertidumbres que pueden hacer que solo estés confundido. Si te organizas tendrás tiempo para hacer todas tus actividades y tiempo libre para estar com esa persona especial.

CÁNCER (junio 22/julio 22) Tienes todo para ser feliz es momento de aprovecharlo. Empeñate más para obtener lo que tanto deseas no obtendrás eso tan rápido. Tendrás que cerrar ciclos si no estás conforme, busca otro trabajo si el que tienes actualmente no cumple tus expectativas.

LEO (julio 23/agosto 22) Te estás solucionando demasiado con esa persona que estás frecuentando, calma. Deja que las cosas se vayan dando. Esta semana será una semana muy agradable en compañía de tus más allegados donde recibirás muestras se cariño. Se más claro con tus ideas, dificultad para expresarte, confundirlas a los demás.

VIRGO (agosto 23/septiembre 22) .Las constelaciones están favoreciendo tu economía, las entradas de dinero tendrás que aprender a manejarlas para no despilfarrar. No desperdicies ni el tiempo ni la energía en cosas que no resulten provechosas para tus fines. Tu intuición está muy desarrollada y esta ves no te equivocas.

LIBRA (septiembre 23/octubre 22) La influencia de júpiter aspecta situaciones nuevas para ti. Empiezas la semana con actividades muy productivas y te desarrollas con mucho trabajo emprendiendo. Si empiezas de buen humor vas atraer a las personas indicadas que te ayuden a estar más estable y mejor. Deseche los pensamientos que te están confundiendo y te dan inseguridad.

ESCORPIO (octubre 23/noviembre 21) Semana que te llenan de sorpresas que no te podrás creer. Tu intuición está muy desarrollada y distinguir con facilidad las personas sinceras y la gente hipócrita. Alto impacto económico, mucha actividad en el trabajo, demanda laboral, ventas en el negocio o nuevo trabajo.

SAGITARIO (noviembre 22/diciembre 21) Organiza más tu tiempo y marcharán de mejor manera las cosas e incluso con la puntualidad. Aprovecha al máximo todas tus experiencias e inclusive las que no son tan gratas para aprender y mejorar, toma todo por el lado bueno. Te molestas cuando la gente no te da la razón, aprende a ser tolerante con otros puntos de vista. No quieras imponer tu voluntad.