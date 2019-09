¡Goofy causa revuelo en twitter! Entérate por qué

El debate comenzó al no saber que animal era Goofy, si una vaca o un perro.

Ciudad de México. Sin duda que Goofy es uno de los personajes más queridos de Disney, y vaya que sabe llamar la atención, pues en esta ocasión generó revuelo entre los usuarios de twitter al no saber que animal era el personaje

El debate comenzó cuando un usuario de Twitter subió un video en el que hace una búsqueda en google que como resultado asegura que Goofy es una vaca. A partir de allí la polémica creció, puesto que muchos pensaban que en realidad se trataba de un perro.

El video generó tanto impacto que tuvo más de un millón de visualizaciones, lo que da cuenta del impacto que ocasionó en los usuarios este tema. Fue así que Disney decidió intervenir y echar un poco de luz sobre el asunto, aclarando que Goofy es un pero, no una vaca.

“¡Estamos felices de resolver este debate! ¡Goofy es definitivamente un perro!”, publicó la cuenta de Twitter Walt Disney World Guest Service.

We're happy to settle this debate! Goofy is most definitely a dog! 🐶😊 -Nina pic.twitter.com/ujvPejD0pN

— Walt Disney World Guest Service (@WDWGuestService) September 15, 2019