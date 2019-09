¡Capitán fraude!

CRUZ HERNÁNDEZ Y SU SÉQUITO CORROMPEN RECOBROS DEL TRANSPORTE DE PERSONAL

En la Gerencia de Logística Marina, hay una red de corrupción en donde participan trabajadores de la Coordinación de Transporte de Personal, encabezado por JOAQUÍN CRUZ HERNÁNDEZ “EL CAPITÁN”, superintendente de confianza; JUAN GUERRA MARTÍNEZ, personal de confianza; ASUNCIÓN HERNÁNDEZ ALANÍS, personal de confianza; SELENE GARCÍA PÉREZ, sindicalizada; SANDRA GONZÁLEZ SÁNCHEZ, sindicalizada; y JORGE CONCHA MÉNDEZ, outsourcing…

En ese departamento llevan los contratos de transporte de personal que suben o bajan de plataformas por medio de lanchas de pasajeros…

En 2018 hubo una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación a los contratos de las diferentes áreas de PEMEX donde se llevaban trabajos en el área de plataformas, en las supervisiones de los deferentes contratos de PEP, solicitaron a CRUZ HERNÁNDEZ que les enviara el costo del personal que no habían subido y no ocuparon los espacios de las lanchas para su recobro y este funcionario en complicidad con los antes mencionados falsearon la información y enviaron oficios con recobros incompletos para que fuera mínimo el recobro… Señalan que CONCHA MÉNDEZ es quien le ve los cochupos a CRUZ HERNÁNDEZ, por lo que se siente intocable como toda esta mafia del transporte de personal… Se salen y entran de la oficina, ya hubo queja en el Órgano Interno de Control y no les hicieron nada… Es intolerable que CRUZ HERNÁNDEZ esté laborando cuando ya tiene antecedentes y estuvo cesado de PEMEX por actos de corrupción, fue durante la investigación del asesinato del capitán JAVIER VIZCARRA MORENO, que era su jefe, y andaban en algo chueco… Habrá más.