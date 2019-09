¡Brad Pitt hasta la NASA llegó!

Estados Unidos. Brad Pitt es uno de los más importantes actores actualmente y tan influyente es que mantuvo una conversación con un astronauta de la NASA (Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio).

El día de ayer el actor tuvo una videoconferencia con el astronauta Nick Hague, en la que compartieron anécdotas de sus vidas, antes del estreno el viernes de la película “Ad Astra” en la que el intérprete es protagonista.

Durante su conversación, de unos 20 minutos de duración, Hague recordó que tuvieron ocasión de ver “Ad Astra” antes de su estreno y agradeció a Pitt por “mantener la atención sobre el espacio, algo que inspira a futuras generaciones acerca de esta exploración”.

“Los niños que hoy ven estas películas son los que nos impulsarán hacia el futuro“, añadió el astronauta.

Recordemos que este viernes 20 de septiembre se estrenará la película AdAstra, la cual es protagonizada por Brad Pitt y tiene lugar en el espacio.

¡Aquí podrás ver toda la conversación!

LIVE NOW: What does it take to go from science fiction to science reality? As we prepare for a new era of lunar exploration w/ #Artemis, actor Brad Pitt plays an astronaut in #AdAstra.

Watch #PostLive for a convo with talent from the movie & our experts: https://t.co/mnAYcKpEbs pic.twitter.com/TE3NvWp85L

— NASA (@NASA) September 16, 2019