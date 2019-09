Atrás quedó la simulación, la CDMX recupera su camino: Sheinbaum

Héctor García

Ciudad de México.- Al rendir su primer informe de labores ante el Congreso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizó que la capital recupera su camino. “Atrás quedó la época de la corrupción, la frivolidad, la simulación y la traición a la ciudadanía”.

Agregó que la Ciudad de México, inició un cambio profundo, para construir una sociedad más humana, fraterna, solidaria e igualitaria. “Sabemos que no hay tiempo que perder porque los ciudadanos nos dieron su confianza y tenemos la palabra empeñada”.

Durante la lectura de su informe, Sheinbaum Pardo, tocó el tema de alerta de género que ordenó el Juez tercero de Distrito en materia administrativa federal, sea declarada a más tardar el 23 de este mes.

Dejó en claro que su gobierno no se opone a que se decrete la alerta de género. “Nosotros no simulamos, ni hablamos con hipocresía”. Ante el panista Mauricio Tabe demandó que no se opusiera a que se decreta la alerta de género.

La gobernante capitalina, reviró señalando que cuando en su momento muchos hablaron de viejerío, muchos se quedaron callados, cuando en su momento se cometieron femenicidios, los calificaban como homicidios y también muchos se quedaron callados.

Volvió a insistir revisar al método, pues en las entidades donde se ha declarado los resultados no han sido los esperados.

“Hay que ver la efectividad de declarar la alerta de género y no solamente pedirla solo para simular que están trabajando.