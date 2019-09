Like

Verónica Judith Sainz Castro, nacida en México un 19 de octubre de 1952, se retira de los escenarios, lo escribió en su cuenta de Twitter, y aunque no dijo la causa, se ha interpretado su abrupta decisión como consecuencia del escándalo que se vio involucrada cuando Yolanda Andrade la calificó de mentirosa al negar que ambas se casaron.

Verónica, hace un par de semanas, entrevistada en el segmento de espectáculos de Venga la Alegría, desmintió lo dicho por Yolanda y dijo que estos chismes son una falta de respeto para ella, que es una persona de casi setenta años y se interpretaron sus palabras de molestia al considerarla lesbiana.” ¿A esta edad? Es una falta de respeto”, dijo Verónica Castro.

Por su parte Yolanda, entrevistada este fin de semana dice: “Verónica ha hecho público que se retira y hace suponer que es por mi culpa para que me odien, pensando que yo soy la causa. Además ser lesbiana no es nada malo. Por sus declaraciones me echó encima las redes sociales”.

LA BELLA VERÓNICA CASTRO NACIÓ PARA TRIUNFAR

Verónica Castro ha sido la única actriz que en su momento hizo que los ojos del mundo voltearan a ver las producciones mexicanas de Televisa.

Y es que la artista, con su trabajo en la telenovela de Los ricos también lloran en 1979 logró internacionalizar las telenovelas, haciendo que este producto llegara a toda Latinoamérica, Europa y Asia.

Se dice que el Tigre Azcárraga estaba tan contento con el resultado de la telenovela, que hasta le regaló una mansión en las Lomas de Chapultepec. Verónica Castro ha sido una artista de lo más completa y es que aparte de ser actriz es conductora profesional y cantante.

Sus primeros pasos se dieron en 1966 cuando estudió en la Academia Andrés Soler. Una vez que salió de la escuela, hizo sus primeras fotonovelas en las revistas Citas y Chicas. Ya en la televisión inició trabajando en el programa Operación Ja-Já y también en los teleteatros.