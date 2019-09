La declaratoria de alerta de género, sin resultados positivos sino va acompañada de medidas preventivas: GCDMX

Héctor García

Ciudad de México.- Ante la advertencia del Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa Federal de que a más tardar el 23 de este mes la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) dependiente de la Secretaria de Gobernación, deberá declarar la alerta de género en capital del país, el gobierno capitalino dio a conocer que está no puede basarse en los resultados y al entorno del régimen anterior.

La Alerta de Violencia de Género, continuó, refiere a medidas de emergencia, en tanto que para nosotros la violencia de género requiere de una atención integral y permanente que erradique de fondo las causas y entornos involucrados en la violencia de género, y establezca medidas y acciones permanentes en la defensa de la integridad e igualdad

Explicó que la Alerta de Violencia de Género en los diferentes estados y municipios donde se ha declarado, no ha tenido los resultados esperados; que el fondo es realizar las acciones necesarias para disminuir la violencia de género y no la declaratoria per se.

En fechas recientes, añadió, la propia titular de la CONAVIM, ha planteado que es necesario redefinir el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género, pues no ha tenido los efectos esperados en los 17 estados donde se ha declarado.

Agregó que en junio de 2019, la Ciudad de México se encontraba en el lugar 22, de 32 entidades, en el índice de feminicidios por cada 100 mil habitantes; y en violaciones en el lugar 17 de 32. A pesar de que estos datos colocan a la Ciudad de México en el 50 por ciento de las entidades con menores índices comparativos en estos delitos, reiteramos que así fuera un sólo caso éste sería grave, y que el objetivo debe ser erradicar totalmente la violencia de género.

“El actual Gobierno de la Ciudad de México –a diferencia del anterior- ha emprendido acciones relevantes para la implementación de las propuestas realizadas por el grupo de trabajo, lo cual contribuye a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la Ciudad”.