Estreno soñado

Ciudad de México.- Después de que inexplicablemente, Roger Martínez salió del campo para cederle su lugar a Giovani dos Santos, desde la tribuna, Miguel Herrera, técnico del América, quien estaba suspendido luego de ser expulsado ante el Atlas, dio la orden para que ingresara el camiseta ‘24’.

Federico Viñas, delantero uruguayo de los cremas, que fue el último refuerzo del equipo, tuvo un estreno ni mandado a hacer en la Liga MX y con las Águilas.

Y es que sólo 24 segundos después, en el segundo balón que tocó, marcó la diferencia en favor del América.

“Todo esto es un sueño, no me lo creo. Venir de Uruguay, jugar en un estadio como éste, enorme, anotar en mi debut. Es un sueño”, expresó.

El charrúa se combinó con Jorge Sánchez, quien le regresó el esférico para que lo mandara a las redes enemigas: “Estaba muy nervioso, todavía no me la creo estar en el América”. De hecho, la historia del sudamericano es una bastante sui géneris, pues ante la escasez de oportunidades, incluso paró durante un lapso, hasta que el equipo Juventud de Las Piedras lo rescató para que jugara con ellos.

“Estaba nervioso, muy ansioso. Estar en el América, todavía no me lo creo”, ratificó. Federico destacó la manera en que pudo presentarse en el Coloso de Santa Úrsula ante Universidad, y esa actuación podría representarle ser titular el próximo sábado ante el Querétaro.

“Juego para el América, que es el equipo más grande de México y es para no creerse que en la segunda pelota que toqué haya podido marcar el gol. Tuve algo de fortuna que pudiera entrar y anotar, lamentablemente no se pudo ganar”. Finalmente, Viñas compartió un poco de lo que vivió luego del duelo, en el que necesitó menos de un minuto para hacerse presente en el marcador.

“Estoy contento, todos mis compañeros me felicitaron, son excelentes personas, y el cuerpo técnico está feliz porque entré e intenté hacer las cosas que me pidió, aguantar la pelota y acompañarme con mis compañeros. Estoy que no me la creo”.

En tanto, se espera que el defensa central paraguayo Bruno Valdez pueda reparecer ante Gallos Blancos en la casa del milloneta, al tiempo que el atacante chileno, Nicolás Castillo, ya entrenó con balón en el Nido de Coapa.