ANALISTA

OSCAR GÓMEZ CRUZ

MIENTRAS TANTO, SEGUIMOS COMO SOCIEDAD EN GENERAL, SIENDO UN DESORDEN.

Nos encontramos en el mes patrio, ese espacio del año en el que nos sentimos más mexicanos que nunca y ponemos banderas nacionales por todos lados, asistimos a fiestas para festejar el Grito de Independencia y hacemos gala de atuendos mexicanos utilizados a manera de disfraces, para hacer patente nuestro amor a la patria.

Mientras tanto, seguimos como sociedad en general, siendo un desorden. Con sus honrosas excepciones, como en todo asunto del que se hable o escriba, seguimos estacionados en doble fila, en lugares para discapacitados, en lugares prohibidos y con orgullo justo abajo de la bandera de no estacionarse; y menciono estos casos, como ejemplos básicos de la falta de respeto y civismo, de ausencia de conciencia elemental, como ocurre en lugares donde hay una obra carretera y no se pueda avanzar, debido a que somos incapaces de pasar uno por uno haciendo que todos pasen, en lugar de causar un “tapón” donde nadie avanza.

Ése es un gran ejemplo para definir lo que nos pasa en México. Preferimos generar un “tapón” al desarrollo, al avance de la sociedad y al bienestar, por egoísmo, por ser abusivos y porque finalmente actuar de esta forma, prácticamente no tiene consecuencias.

Este mes de septiembre por favor recuerde que México crecerá apenas al 0.1 por ciento, que vivimos en un país con 52.4 millones de pobres y 9.3 millones en pobreza extrema.

Recuerde que patriotismo no es beber un shot de tequila gritando ¡viva México! a todo pulmón. Patriotismo y civismo es limpiar las heces de su perro cuando lo saca usted a pasear; o cruzar las calles por los pasos peatonales, no justo abajo de ellos; es respetar lo que no es nuestro, aunque no haya nadie que nos vigile, ni cámaras por todos lados; es trabajar y pagar impuestos.