Paulina Rubio se ríe de sus exs

La ‘chica dorada’ estrenó el tema y el videoclip de ‘si supieran’, en el que se burla de sus ex parejas.

Ciudad de México.- Paulina Rubio estrenó su sencillo “Si supieran”, que dedica a dos exparejas que muy bien podrían ser Nicolás “Colate” Vallejo-Nágera y Gerardo Bazúa, padres de sus hijos, Andrea y Eros, respectivamente.

Y aunque no los nombra en la canción, sí califica a los personajes de “bobos”. “Yo no sé qué le pasó a mi ex, se hizo amigo de mi otro ex, se juntaron Master- Card y Visa y eso es lo que me da risa”, son las primeras líneas del nuevo tema de la mexicana.

“Yo no sé qué le pasó a ese bobo, que se junta con el otro bobo.

Muchas amigas en la foto, pero están durmiendo solos. Si supieran quién está en mi cama, de saberlo se mueren de ganas. Si supieran ellos que eres tú, ya quisieran ellos tu virtud”, continúa.

Cabe destacar que Paulina Rubio se encuentra inmersa en su gira de conciertos “Deseo” por Estados Unidos.