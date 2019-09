Apagan la última velita de Chayo…

MAESTRO, SFP INVESTIGA ESTAFA MAESTRA EN PEMEX POR DESVÍO DE 568 MDP.

-Sin perder tiempo, que envíen plaguicidas de la FGR a Zaragoza 15: ahí está la ratota mayor, maestra de otros ratonazos.



Un juez rechazó frenar el proceso penal contra Robles.

-Se extingue así la última velita prendida por Rosario en su humilde morada.

La sentencia definitiva contra doña Chayo se sabrá el 3 de octubre.

-Lo más seguro es que La Robaviejitos pobres cargue los peregrinos desde su celda hasta el pesebre navideño de Santa Martha, junto con La Mataviejitas y la Miss Moni.

AMLO pidió festejar la Independencia sin violencia.

-Pero con un grito: ¡Viva México y “mueran” para siempre los vendepatrias que lo saquearon y casi acaban con él!

Obrador le puso tache a la CNTE por el bloqueo a San Lázaro.

-Que les pongan falta en sus respectivas escuelas: ya no tienen excusas.

Don Andrés citó que se le olvidó ofrecerle el avión presidencial a Trump.

-Mejor que no se acordó: Donald es capaz de pedirle que se lo deje a mitad de precio o nos aumenta los aranceles.



El Ángel de la Independencia luce tapiado en estos festejos patrios.

-Vandalizado durante la marcha “No me cuidan, me violan”, también se queja: “No me cuidan, me pintarrajean”.



Conmemoraron los 18 años del ataque terrorista del 11 de septiembre en EU.

-Y pasó desapercibido otro ataque terrorista: el de Pinochet el 11 de septiembre de 1971, destruyendo La Moneda y causando la muerte del presidente Allende.