AMLO invita a dar el Grito en Zócalo con aguas frescas y sin alcohol

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió ” la chuleada” que le están dando al Palacio Nacional, donde están con los últimos preparativos para las fiestas patrias. AMLO aprovechó para invitar a los ciudadanos a que lo acompañen a la ceremonia del Grito de Independencia y luego disfruten de un concierto en el Zócalo sin alcohol.

En video difundido en sus redes sociales, AMLO aparece a unos metros del balcón presidencial, donde un empleado del lugar hace los últimos arreglos para la celebración.

El Tabasqueño recordó los antojitos de esta temporada que más consumen los mexicanos y destacó el concierto que encabezará Eugenia León.

Les invito al Zócalo a gritar juntos ¡Viva la Independencia de México! pic.twitter.com/tgDEaxbgfT — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 12, 2019

“Vengan con toda la familia, celebrando aquí en el Zócalo con: aguas frescas, horchata, tamales, elotes… ayúdenos para que no haya alcoholismo, que no haya drogas, a celebrar, que no haya armas, no tiene que ver con los nuevos tiempos… es la fiesta de la unidad… después del Grito… va a cantar Eugenia León, una canción bellísima que se llama La Paloma, adaptada a los nuevos tiempos… y luego a bailar con la Banda El Limón”.

Este será el primer Grito de AMLO como presidente, en 2006 y 2012 hizo ceremonias simbólicas, en las que se autonombró como mandatario legitimo, tras sus derrotas electorales en esos años, la primera calificada por él mismo como fraude.