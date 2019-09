En MVS tv vamos a tirar la casa por la ventana para dar el grito. En punto de las 18:00 horas arrancamos, mañana sábado, La Noche Mexicana.

En vivo, nada de playback. Artistas de la talla de Lupillo Rivera, Claudio Alcaraz, Aarón y Su Grupo Ilusión, Kevin Ortíz, la Séptima Banda, Pequeños Musical y hasta el más joven de la dinastía de los Fernández, Alex Fernández Jr., llegó con el mariachi Águila México. Vaya ternura que me dio ver a su mamá, América al pendiente del traje hermoso que traía su hijo. Le está cuidando todos los detalles y me encantó verlo tan centrado, cobijado por su familia. Nos contó a Mónica Noguera y a mí, que está a punto de entrar a grabar un tema con su abuelo y padre, así que esperen sorpresas. Me pareció altísimo, además de talentoso y guapo. Feliz nos contó de su negocio de donas en Guadalajara y de su emoción de poder cumplir este gran sueño de cantarle a la gente.

Lupillo por su parte, nos dijo que está preparando un reality show para la televisión. Está soltero. Y aunque sí fue a cenar con Belinda, la trae tatuada por el puro gusto. “Cuantos hay que se tatúan a Elvis Presley o a otros artistas y ni los conocieron”, aseguró con una carcajada. Por cierto, ya lo verán cantando con pasión y gusto. A mí me conquistó en el escenario. Gran artista.

El Potro, también con Mariachi cantando en vivo, sorprendió a todos. Bravo por nuestro productor Jerry Ramírez, quien le regaló esta gran oportunidad y Luis Caballero supo aprovecharla como los grandes.

También le sacamos brillo a la pista con Aarón y Su Grupo Ilusión y soltamos la carcajada con el humor de mi Chupitos.

¡A gozar que el mundo se va a acabar! Entrevistas, musicales, antojitos y buen humor. Michelle Vieth, Patricio Cabezut, Mónica Noguera, Vielka Valenzuela y un gran equipo de conductores, los esperamos mañana a las 6:00 pm en el 6.4 de tv abierta o en nuestra app de MVS tv , para dar el grito de ¡Viva México!