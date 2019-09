Festejo diferente

¡YA BASTA!

OMAR AGUILAR

INDEPENDENCIA. El próximo evento del Grito de la Independencia de México, será popular debido a que los festejos se abrirán a la mayor cantidad de personas que se puedan congregar en la explanada de la Plaza de la Constitución. Y lo mismo ocurrirá con el Desfile Militar que tendrán un toque de guinda. Y es que la Presidencia de la República quiere ser diferente a anteriores administraciones donde el Zócalo de la Ciudad de México se llenaba, pero de “acarreados” del PRI y del PAN, respectivamente. Incluso, no hay que recordar mucho, cuando llegaban decenas de camiones del Estado de México para medio llenar el evento patrio.

INCREIBLE. No es por nada, pero la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ya le tomó la medida al gobierno de Morena, pero también lo hizo con el PRI y el PAN. El problema es que la 4T ha sido en suma condescendiente con los maestros disidentes al grado de concederles todo lo que quieren y no están satisfechos. Ayer incluso luego de salir con un mega acuerdo de Palacio Nacional, todavía van y toman el Palacio Legislativo de San Lázaro debido a que aún no terminaban de analizar los alcances de sus logros.

EDOMEX. Pese a que existe una coordinación entre los gobierno de Morena en la Ciudad de México y de Ecatepec, la delincuencia sigue creciendo y creciendo. Las pasadas administraciones dejaron un cochinero, sin embargo, luego de 9 meses de nuevos gobierno los resultados no llegan y los índices delictivos en lugar de bajar sigue a la alza. ¿Será que también se requiere a la Guardia Nacional en esos lares de la zona metropolitana? Y si YA BASTA!