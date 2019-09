Sangriento motín de reos

CIUDAD DE MÉXICO.– Momentos de angustia vivieron familiares de internos del Reclusorio Oriente, cuando se registró un intento de motín justo a la hora de visita, por los que cientos de personas, en su mayoría mujeres, tuvieron que ser desalojadas del centro penitenciario para permitir el acceso de unos 400 elementos de la unidad antimotines.

“Los van a golpear, les van a pegar, sólo a eso entran esos hijos de la chingada”, gritaba desesperada la madre de uno de los reclusos que desaprobaba la llegada de los policías.

El operativo policiaco hizo aún más tenso el momento, pues arribaron a la entrada del reclusorio 22 vehículos de la unidad antimotines con elementos fuertemente armados, quienes estratégicamente fueron ingresando en grupos al interior del penal, con la orden de llegar a los Anexos 6, 7 y 3, donde alrededor de 40 reclusos se daban con todo.

Afuera, cientos de familiares de los internos pedían a gritos la intervención de los Derechos Humanos. “Que venga Derechos Humanos para que se den cuenta de los abusos que se cometen allá adentro, cómo lo golpean y les cobran por todo”, gritaban. Mientras tanto, todo lo que estaba sucediendo en los Anexos 7, 6 y 3 fue narrado vía telefónica por un reo llamado David “N”, quien se comunicó con su hija que se encontraba afuera.

“Todo lo que pasó es culpa de Jaramillo (director ejecutivo de Seguridad Penitenciaria) y los comandantes de aquí, porque han permitido que se fomente la corrupción, nos cobran por todo, si queremos trabajar debemos de pagar, hasta para estudiar tenemos que pagar y no es justo. Yo de mi parte he denunciado todo esto y no han hecho nada, pero si quieren ellos que llegue la sangre nos están buscando, ya vieron que hay mucha gente aquí lesionada, varios picados, pero nosotros nos defendemos como podemos”, dijo el recluso del anexo 7 que participó en los hechos.

Sus palabras fueron secundadas por la esposa de otro reo que pudo comunicarse con él. “Tienen mucho miedo porque hubo muchos golpeados, les aventaron piedras, les pegaron con tubos y a algunos los picaron, fueron los internos del anexo 7 que tienen el control del penal y quieren gobernar prácticamente el reclusorio con ayuda de las autoridades del penal”, acusó.

BAJO CONTROL

Una hora y 40 minutos después el motín fue controlado y se reanudaron las visitas, sin embargo, el saldo final fue de un reo muerto a cuchilladas, identificado como Ricardo Duarte, quien estaba sentenciado a 27 años por el delito de homicidio y es señalado como presunto miembro de La Unión de Tepito.

También se reportaron 8 reclusos heridos, dos de ellos por arma punzocortante y los otros golpeados con palos y tubos. De acuerdo con información del subsecretario del Sistema Penitenciario, Hazael Ruiz, la riña en el Reclusorio Oriente, inició cuando internos del Anexo 7 se opusieron a ser trasladados al Anexo 3