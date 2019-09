‘Alito’ visita el Congreso CDMX : Le jala las “orejas” a diputados locales del PRI

Hugo Hernández

Ciudad de México.- De manera imprevista, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, llegó al Congreso de la Ciudad de México acompañado de Israel Betanzos, quien aspira a ser el Presidente del tricolor en la capital.

Antes de irse, se reunió con la mini bancada del PRI en el Congreso local, y trascendió que vino a jalarles las orejas por el ‘pobre’ trabajo legislativo que han desempeñado desde que llegaron a Donceles y Allende.

El representante nacional se reunió con congresistas y concejales priístas, donde hablaron sobre el tema de recuperar la confianza entre los mexicanos y llevar al partido a ocupar el lugar que algún día alcanzó.

Luego del duro golpe que representó para el partido que gobernó durante 70 años, y haber perdido las pasadas elecciones presidenciales por un amplio margen, ‘Alito’ pretende afianzarse en la capital y volver a ser una fuerza política.

“Iniciamos una nueva etapa en el partido, desde que arribamos a la dirigencia, después de un proceso interno muy importante, donde prácticamente votaron dos millones de militantes, donde un servidor obtuvo casi el 85 por ciento de los votos, con más de un millón 600 mil. Fue un proceso democrático, transparente y de consulta a la militancia”, dijo Alejandro Moreno.

En entrevista, detalló que con esta visita al Congreso local comienza una gira que realizará en todo el país para trabajar en temas presupuestales, de gestión política, entre otros, “esa es la nueva etapa que estamos impulsando en el PRI, de trabajo y cercanía con nuestros legisladores”.

“Aquí, en la Ciudad de México, tendrán un priísmo fuerte, vigoroso, crítico, propositivo, que construya acuerdos con los ciudadanos, y empezaremos el recorrido en todas las demarcaciones políticas”, destacó.

Reconoció que a pesar del reto para posicionar al PRI en la capital, la izquierda no ha dado los resultados prometidos y lo muestran las cifras y los indicadores a nivel nacional, “Tristemente, este año pinta para ser el más violento en la historia de todo México. Aumentan los feminicidios, aumenta la extorsión, aumentan los secuestros, los asaltos. No hay crecimiento económico, no hay oportunidades para que se generen empleos. El PRI será una oposición que dará propuestas y hará ver a la población que fue un error votar por Morena”, subrayó.

Recalcó que nunca más un priísmo de la Ciudad de México abandonado, dejado sólo por parte del Comité Ejecutivo Nacional, “aquí vamos a estar actuantes, dinámicos, recorriendo todas y cada una de las Alcaldías”, apuntó.