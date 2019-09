Trump solicita la renuncia de Bolton tras desacuerdos políticos

Estados Unidos. Tras las diferencia de opiniones entre Donald Trump y su asesor de seguridad Nacional, John Bolton, el presidente solicitó el día de ayer la renuncia del mandatario de la Casa Blanca.

El presidente estadounidense dio a conocer el despido de Bolton través de sus redes sociales, dejando muy claro que sus servicios ya no son necesarios.

“Le informé anoche a John Bolton que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. Discrepé fuertemente con muchas de sus sugerencias, así como otros en la administración”, escribió.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019