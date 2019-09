¡Lodacero!

LA PODREDUMBRE DE RIVERA LEÓN Y VÁZQUEZ LÓPEZ EN EL HRV YA BATUQUEÓ

Un verdadero calvario es lo que tienen que esperar los proveedores, contratistas y derechohabientes para que ERIKA RIVERA LEÓN, subdirectora administrativa del Hospital Regional PEMEX/ Villahermosa, pueda recibirlos, ya que desde que ella llegó ha sido el sufrimiento de los que necesitan saber una respuesta de cómo se encuentra los pagos de sus facturas o la autorización de algún servicio, y es que con la política de puerta cerrada, aires de grandeza, linchamiento y desconfianza que se trae ella y su jefe ERASTO VÁZQUEZ LÓPEZ, director del nosocomio, están haciendo que se siga en picada ya que el inmueble se encuentra en la vil podredumbre… Hasta lástima da ver en las condiciones en las que se encuentra el hospital… Actualmente no se cuenta con contratos de nada y siguen diversas áreas sin climas, no hay medicamentos, hace falta material de todo, limpieza, de oficina, y hasta agua purificada… El convenio que tenía con el proveedor de agua CRYSTAL lo canceló y hasta la fecha no le han pagado… Ah, pero RIVERA LEÓN inmediatamente hizo su negocio con un proveedor de agua de dudosa procedencia y que ni siquiera los garrafones tienen marca (según se llama agua purificada Santa Clara)… No se sabe si cumple con las normas para el uso en pacientes… En todo lo que va del año no se le han reembolsado a los derechohabientes los pagos de sus facturas de medicamentos y de servicios subrogados que se les prescribieron y que se tuvieron que comprarse, así también los gastos médicos y de transportación que se realizan a la Ciudad de México, aun cuando el subdirector de Servicios Médicos, RODOLFO LEHMANN MENDOZA pregone lo contrario… Habrá más.