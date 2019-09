Horóscopos para este jueves 12 de septiembre

Ahora que hay luna creciente acuario usa extracto de vainilla para atraer bienestar y estabilidad.

ARIES

(marzo 21/abril 20)

Se abren posibilidades de poder generar dinero, contempla las propuestas y no dejes pasar las oportunidades. Se propicia una idea que genera cambios favorables es cuestión de que la eches andar. Que el cansancio no venza tus capacidades tienes todo para tener logros importante, el dinamismo va a favorecer tu prosperidad.

TAURO

(abril 21/mayo 20)

Existe la tensión por no comprender lo que sucede, pon mucha atención para esclarecer las dudas. Tomar medidas estratégicas marcan una postura, no claudiques y mantente firme ante chantajes que pueden manipularte. Momento clave de innovar para atraer la atención de seguidores y pretendiente. Su pareja sufrirá momentos difíciles y busca su apoyo.

GÉMINIS

(mayo 21/junio 21)

Entrometidos lo juzgan y critican por su forma de actuar, pasa por alto esos comentarios, sabes bien lo que haces despreocupate. Avanzas por un camino definido que te conduce a éxito y bienestar, sigue así pronto alcanzarás riquezas. Las emociones se expresan de una manera clara y precisa, logras tener detalles encantadores que seducen y encantan a tu pareja, se está enamorando más de ti.

CÁNCER

(junio 22/julio 22)

Venus impacta con fuerte presencia tu lado de seducción y encanto logrando conquistar a tu crush o a quien más te gusta logrando activar su atención, la compatibilidad se va a dar y podrá darse una cita donde la pasaras muy bien. Es oportuno consetrarte en los compromisos del trabajo para poder ser cumplido y no fallar, podrán presentarse mucho imprevistos que podrán retrasar.

LEO

(julio 23/agosto 22)

El cosmos pone fin a sentirte confundido, logras definir bien las prioridades, sabes lo que quieres y que hacer para obtenerlo. Su magnetismo atrae solo a la gente que le conviene y que puede ser benéfica. Provoca un instinto de pasión y deseo que su pareja no podrá desistir, estará meloso y lo buscará para un encuentro sexual placentero.

VIRGO

(agosto 23/septiembre 22)

Maravilloso momento para iniciar nuevos caminos, emprender algo diferente o salir de la rutina, no dejes que las cosas sigan igual. Se van despejando las trabas hasta que logras solucionarlas. La cordura es base para seguir creciendo y mantener el ritmo. Armonía que surge dentro de usted lo hace feliz y despierta la alegría de vivir y de seguir adelante en sus proyectos y propósitos.

LIBRA

(septiembre 23/octubre 22)

El sol impacta en tu serenidad, todo lo ves desde el lado más amable, todo te simpatiza disfrutas cada una de las actividades que realizas y no existe algo que te incomode o perjudique. Ambicionas crecer y buscas las pautas para lograrlo, vas por buen camino sigue la intuición. Reorganiza tu tiempo podrás ser impuntual o fallar en cumplir. Su fuerte seducción atrae la atención de un pretendiente.

ESCORPIO

(octubre 23/noviembre 21)

La luna creciente le favorece ganando claridad, teniendo iniciativa para determinar nuevas acciones que lo hacen mejor persona. Sus logros son resonantes y definidos, muestra lo mucho que ha avanzado y como a mejorado. Te confundirá creyendo que tu pareja no lo valora, solo será un mal entendido y se despejaran las dudas solo si dialogan. Un golpe de suerte hace que llegue dinero a sus manos.

SAGITARIO

(noviembre 22/diciembre 21)

Una situación difícil pondrá a prueba sus aptitudes, muestra las capacidades intelectuales para demostrar que eres el mejor. La influencia de universo llena tu autoestima al máximo te hace sentir bien contigo mismo te muestra seguro, y satisfecho con tu imagen. Se despierta el interés por perfeccionar tus estrategias de aprendizaje, perfecciona tus técnicas de trabajo o actualiza los métodos que ocupas.

El universo te llevará de sorpresas que te dejarán anonadado. Tu intuición te va a conducir a mejorar mucho tu personalidad y tú alimentación. Te estás ilusionando rápidamente de esa persona con la que has estado saliendo, calma y espera a que se frecuenten más. Descubres empatía por una actividad física que te acondiciona y mejora tu apariencia. No dudes en expresar lo que sientes esa persona te va a corresponder

ACUARIO

(enero 21/febrero 19)

Alto impacto económico está semana, la influencia de Júpiter te favorece con suerte en los negocios o con mucha producción en el trabajo, mucha demanda laboral o mucha venta en el negocio. No desperdicies ni tiempo ni energía en lo que no te está resultando provechoso para tus fines. Es momento de hacer un examen minucioso de tus acciones sabrás aceptar tus errores y corregir. Un mal comentario podrá sacarte de onda, no prestes atención.