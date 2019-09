VÍDEO: ‘Remeros’ de Xochimilco se burlan de ‘Chema’

México.- Circula en redes sociales un video en el que se observa a un grupo de entre 10 y 15 remeros de Xochimilco que se arrojan al agua una y otra vez como si estuvieran en un balneario, mientras que la persona que graba dice “aquí solo se ahogan los pen…”

En lo que parece ser una práctica o un juego, uno se avienta tras otro gritando “yo te salvo y yo a ti” arrojándose algunos con ropa y otros con todo y zapatos.

El sujeto que graba, dice que son las clases que iba a impartir el alcalde y con palabras altisonantes dice que si no saben nada “no se levanten de la pu.. trajinera”, para que no vaya a pasar otra vez “lo del maldito muerto”.

“Nada más se ahogan los pendejos aquí en @XochimilcoAl y no hay ramas como dice la gente ignorante y pendeja… la gente que se ponga chingona y si no sabe nadar no se pare de su puta trajinera pa’ni puta madre madre…Todos flotan, menos Chema flotó”, dicen remeros en #Video🎥👇🏽 pic.twitter.com/52gncCZmTI

