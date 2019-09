Se declara una abuela consentidora

La novia de México asegura que les da todo su amor a sus nietos Daniel Nicolás y Angélica Masiel Padrón

La novia de México, Angélica María compartió en exclusiva para Grupo Cantón que es una abuelita consentidora, ya que sus nietos han llenado nuevamente de luz su vida.

“Ha sido maravilloso tener a mis nietos, pronto volteas la cara y ya se fue la vida, y dices ¡ah caray! Me siento muy afortunada de tener la vida que he llevado, tengo una hija maravillosa y un yerno encantador. Para mis nietos soy la mujer maravilla porque les resuelvo todo lo que me piden, con esas caritas no hay cosas que nos les pueda dar, consiento mucho a mis nietos. Estoy disfrutando mucha esta etapa de mi vida”.

Ellos le dan sentido a su vida. “Cuando veo a mis nietos y me siento útil, se me sale de la cabeza aquellos pensamientos de que a veces los grandes estorbamos, es todo lo contrario, con mis nietos me siento rejuvenecida y muy útil. Por eso les quiero dar todo lo que tengo, mucho amor como el que me dieron mis padres en su momento y el gran amor que siempre le he dado a mi hija Angélica”.

Respecto a cómo la ha pasado con sus amigos en las presentaciones en Los Grandes del Rock en el Auditorio Nacional, compartió. “Ha sido una grata sorpresa verlos triunfar, Julissa desde luego le ha dado otro rostro a este show, el público lo goza y lo más grandioso es escucharlos pedir otra, otra, otra”, narró la intérprete de “Eddy Eddy”.