Genera confusión entre comerciantes Ley de Trabajadores No Asalariados

Hugo Hernández

Ciudad de México.- La Ley de Personas Trabajadoras No Asalariadas que se discute en el Congreso de la Ciudad de México, ha generado confusión entre los comerciantes informales pues no busca regular el espacio público para que ejerzan el comercio en la calle, se trata más bien de reconocer los derechos sociales y laborales de quienes no tienen un salario por el desempeño de su trabajo.

Este martes, la diputada del PAN, Margarita Saldaña presentaría una iniciativa a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional sobre ese tema, pero decidió bajarlo del orden del día, ya que tenía algunas modificaciones de ‘forma y no tanto de fondo’, según palabras de la panista.

Mientras tanto, cientos de comerciantes informales se dieron cita a temprana hora a las afueras del Congreso capitalino, para exigir que se aprobara dicha ley pero considerando los derechos de quienes realizan la venta de productos en el espacio público. Incluso, la senadora y líder de comerciantes, María Rosette, acudió al templete improvisado en el cruce de Donceles y Allende para expresar su respaldo a los ambulantes.

“Ayer nos hicieron algunas observaciones el equipo de asesores del Grupo Parlamentario, y por eso decidimos no subirlo al vapor sin revisarlo. Pero la presentamos el próximo jueves. La mayoría de esas observaciones son de forma, cuestiones de sintaxis, y algunas aportaciones específicas sobre el catálogo de categorías. No es gran cosa de fondo”, declaró Margarita Saldaña.

Desde la semana pasada un grupo de comerciantes en la vía pública, encabezados por Diana Sánchez Barrios, presentaron una iniciativa para reglamentar el trabajo de las personas no asalariadas en el espacio público, y los demás grupos parlamentarios, como el PT, también hicieron lo propio, sin incluir el ordenamiento del comercio informal, pero la fracción del PAN en el Congreso tenía contemplado subir a tribuna su propuesta este martes.

La congresita del PAN dijo que como la Constitución Política de la Ciudad de México, mandata que se haga la Ley de las Personas Trabajadoras No Asalariadas de la capital Ambulantes y Mercados Públicos, se ha generado una visión exclusiva de quienes trabajan comercializando en el espacio público.

“Posiblemente, quienes más se apropiaron del tema son los ambulantes, las organizaciones de ambulantes, entonces es lógico que tengamos dos iniciativas presentadas por dos organizaciones sobre el mismo tema, y que ellos le estén dando un enfoque muy particular sobre el ambulantaje”.

Margarita Saldaña consideró que se debe entender que esta es una ley de derechos de todos los trabajadores y, que las categorías de los trabajadores pueden ser muy amplias. Es decir, el trabajador no asalariado sólo está en la vía pública, puede estar en la casa, en algún local comercial, “es alguien que no está en una nómina, lo que se busca es que ellos puedan tener acceso a derechos, pero mientras se mantengan en la informalidad, no podrán tener esas prestaciones de salud, vivienda, el derecho al trabajo y a moverse. Pero está ley no va a regular los espacios públicos, eso es una confusión que se tiene”, aseveró la legisladora.