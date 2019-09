¡Claro-oscuros!

GANAN DEMANDA POR GASOLINA A PEMEX/MADRE HUERTA RESULTÓ MALA PAGA/LA MAFIA QUÍMICA

1.-Pierde PEMEX demanda ante jubilados y de confianza de la SECCIÓN 40 del STPRM, se emitió una resolución en Guaymas, Sonora, sobre el pago del retroactivo de la gasolina, anteriores y posteriores al 1 de agosto de 2015, a la fecha, emitida por la PROFEDET (promedio del pago por jubilado 123 mil pesos), por lo que se espera que las demandas interpuestas apliquen la misma jurisprudencia ¡Enhorabuena!…

2.-A los que no se les quitan las mañas es a los del grupo MADRE HUERTA (presidido por MANUEL SANTANDREU HERNÁNDEZ y compuesto por las razones sociales CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DEL SUR/ CONSTRUCTORA SANTANDREU/ COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y MAQUINARIA JIMÉNEZ Y FALCÓN, pues a pesar de estar bateando con la nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, no le pagan a su gente… Ya hay protestas… Y es que a pesar de que ganaron con una propuesta por casi 4 mil 900 millones junto con VAN OORD DE MÉXICO/VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS y hasta su draga gigante, a la mera hora salieron mala paga…

3.-Ahí mismo en Dos Bocas, hay corrupción con la llamada Mafia Química integrada por ADRIÁN ÁLVAREZ BAHENA, gerente de coordinación SPBASAS01; ANDRÉS CARVAJAL LOZANO, coordinador de Proyectos de Barril Tratado de la Gerencia de Servicios a la Operación del Bloque AS01; e IVÁN CEBALLOS LICONA, supervisor de contratos en contubernio con FÉLIX DOMÍNGUEZ del Instituto Mexicano del Petróleo, en donde impusieron a la empresa KANUTAM, donde aparece RAFAEL ZEPEDA GARDUÑO como coordinador de Estrategias de Negocios, en donde le hincaron el diente al contrato de deshidratación en Dos Bocas… Habrá más.